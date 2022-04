Dortmund pryglede Wind og Wolfsburg i opvisningsstil

Efter 23 minutters spil startede Wolfsburgs mareridt.

Den 17-årige venstreback Tom Rothe headede bolden i mål efter et hjørnespark, og herefter fulgte et mål af midtbanedynamo Axel Witsel efter en omstilling, en lang tå fra stopper Manuel Akanji efter et frispark og en flad langskudstræffer af højreback Emre Can.

Jonas Wind nåede at byde ind en god hovedstødschance midt i afklapsningen, men efter 37 minutter øgede den norske frontløber Erling Haaland nemt til 5-0 efter en ny omstilling og oplæg af Marco Reus.

Haaland sparkede også Dortmund på 6-0 i starten af anden halvleg, hvor et modløst Wolfsburg-mandskab havde nok at gøre med at forhindre en endnu større ydmygelse.

Efterhånden røg intensiteten og snerten dog ud af Dortmunds spil, og efter 82 minutter pyntede Ridle Baku på resultatet efter en stor fejl.