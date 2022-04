Brighton dukkede formstærke Tottenham i sidste minut

Bolden endte lidt tilfældigt ved Trossards fødder i Tottenham og efter et par træk prikkede han den forbi Hugo Lloris i hjemmeholdets mål.

I tillægstiden forsøgte Tottenham forgæves at få reduceret, men Antonio Contes mandskab måtte altså gå fra banen uden point efter at have vundet fire kampe i træk.

Med nederlaget skal Tottenham nu til at kigge sig over skulderen. Holdet er placeret på fjerdepladsen, der giver adgang til Champions League i næste sæson, men der er kun tre point ned til lokalrivalen Arsenal på femtepladsen.