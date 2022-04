Han har ikke spillet en fodboldkamp siden oktober, men lørdag kan Mikkel Damsgaard gøre comeback på grønsværen.

Den danske fodboldprofil er efter en lang skadespause nemlig med i Sampdorias kamptrup, når den italienske klub lørdag møder Salernitana i Serie A.

I slutningen af marts kom det frem, at Damsgaard var klar til at træne med igen i Sampdoria, og nu er han altså i god nok form til i det mindste at være i spil til at komme på banen.