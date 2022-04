Barcelona-boss er flov over tysk fremmøde på Camp Nou

To reduceringer fra Barcelona i tillægstiden kunne ikke forhindre Frankfurt i at gå videre med en samlet 4-3-sejr efter 1-1-kampen i Tyskland for en uge siden.

- Jeg er meget ked af det, der er sket. Vi kan forsøge at forhindre den slags situationer, men vi vil så blive nødt til at være meget mere strikse. Vi kan ikke tillade, at den slags situationer sker, fastslår Laporta.

Barcelona-træner Xavi Hernandez erkender, at det ikke hjalp hjemmeholdet, at der var tysk folkefest på lægterne.

- Jeg forsøgte at fortælle spillerne, at det vigtige var, hvad der skete på banen, men helt logisk kan det have påvirket os. Det er klart, siger Xavi.

Han var heller ikke tilfreds med fodboldspillet på banen, hvor Frankfurt straffede Barcelona hårdt på omstillinger og dygtigt kontraspil.