Nagelsmann stempler sin første Bayern-sæson som skuffende

- Vi havde som mål minimum at nå semifinalerne, og det mislykkedes. Det er på min top-3 over værste nederlag.

34-årige Nagelsmann kunne ellers ikke være utilfreds med at trække Villarreal i kvartfinalerne, som på papiret var blandt de svagere mandskaber i bowlen.

Tyskeren havde da ifølge spaniernes Dani Parejo også været en tand for hovmodig forud for det første opgør i Spanien.

- Nagelsmann sagde, at han ønskede at afgøre det hele allerede i det første opgør. Jeg synes, han var respektløs over for Villarreal og fodbold, siger Parejo ifølge goal.com.

- Nogle gange, når man spytter op, falder det ned i ansigtet, tilføjer den spanske midtbanespiller.