Danmark har kurs mod VM efter spillemæssig skuffende sejr

Det skete, da Sofie Svava ude fra venstresiden sendte et højt indlæg ind i Aserbajdsjans straffesparksfelt, hvor Stine Larsen dukkede op og headede bolden i mål.

Og som forventet stod der efterfølgende Danmark på det hele.

Men selv om danskerne var spilstyrende, manglede holdet den sidste intensitet på den sidste tredjedel af banen. Det betød, at de danske kvinder kæmpede med for alvor at folde sig ud og at true Aserbajdsjan.

Samme kampbillede fortsatte indtil et kvarter før tid, hvor Danmark fik snøret sækken.

Efter samarbejde mellem rutinerede Sanne Troelsgaard og Sara Thrige i højresiden, lagde Troelsgaard en høj bold ind foran mål, hvor indskiftede Karen Holmgaard fordoblede den danske føring med et hovedstød.