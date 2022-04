Colombiansk fodboldlegende i kritisk tilstand efter ulykke

Derudover optrådte han for klubber som Napoli, Palmeiras, Corinthians og Santos i karrieren.

Han nåede 85 landskampe for Colombia, hvoraf de 10 var ved VM-slutrunder. Det er en colombianske slutrunderekord, som han deler med en anden af nationens største spillere, Carlos Valderrama.

Rincon var med til at ende en 28 år lang VM-tørke for nationen, da holdet kvalificerede sig til VM i 1990. Her scorede han målet i 1-1-kampen mod de senere verdensmestre fra Vesttyskland.

Freddy Rincon scorede 17 gange i sin landsholdskarriere.

I 2000 var han en del af det Corinthians-hold, som vandt den første udgave af klub-VM.