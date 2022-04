Jammerbugt-ejer gav løn i kontanter: Min eneste mulighed

Alle kreditorer vil få deres penge, lover Klaus-Dieter Müller, der så vidt muligt vil sikre, at den fremtidige løn udbetales via bankoverførsler.

- Vi har nogle spillere, der kun skal være her to måneder mere, så de når nok ikke at få oprettet en dansk konto, men de andre, der skal være her i længere tid, vil jeg selv tage med ned i banken og sørge for, at de får en dansk konto, så vi har styr på den del, siger Klaus-Dieter Müller til Nordjyske.

Tyskeren købte Jammerbugt FC sidste år. Sidenhen er de fleste lokale og danske spillere stoppet i 1. divisionsklubben, mens Müller har rekrutteret udenlandske spillere.

Det er sket i så stor stil, at Jammerbugt FC for få uger siden i en kamp mod FC Helsingør stillede med et hold bestående af 11 udlændinge. Samtlige fem indskiftere havde også udenlandsk pas.