City og Liverpool deler i underholdende guldduel

Men Liverpool kunne også, og i 13. minut blev der udlignet efter et flot udført angreb.

Jordan Henderson sendte en høj bold mod bageste stolpe. Trent Alexander-Arnold tog imod og sendte bolden mod midten af feltet, hvor Diogo Jota vinklede den ind.

Begge hold spillede rigtig god fodbold, men City lod til at have lidt mere at skyde med, og det begyndte at brænde på i Liverpools felt.

Små ti minutter før pausen kom målet. João Cancelo sendte et missil af en aflevering ind i feltet, som Gabriel Jesus prikkede forbi Alisson og i mål via undersiden af overliggeren.

Hjemmeholdet fortsatte presset, og et lettere rundtosset Liverpool-mandskab kunne ånde lettet op, da dommeren fløjtede til pause.