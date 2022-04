Efter 82 minutter rykkede Mads Hansen fri i højre side af feltet. Han overraskede Jesper Hansen ved at afslutte indenom i stedet for at lægge bolden på tværs, og så var udligningen en realitet.

To minutter senere fejlbedømte venstreback Eric Kahl en bold i feltet, som røg over ham. Oliver Villadsen kunne tæmme bolden og lægge den til rette for indskiftede Ernest Nuamah. Han trillede let føringsmålet ind.

Pludselig pegede alt på tre tiltrængte point i bundstriden FCN og en stor nedtur for David Nielsen og AGF.

Et utæmmeligt sprinkleranlæg på banen gav dog syv minutters tillægstid. Dem udnyttede AGF.