To hurtige mål var rigeligt til dansk sejr på Malta

To minutter senere blev det 2-0. Debutanten Oliva Holdt trykkede af, og bolden blev rettet af og snød målmanden, da den gik ind via stolpen.

Så skulle man tro, at der var lagt op til en dansk målfest, men trods en massiv overvægt i boldbesiddelse og afslutninger, blev der ikke scoret yderligere.

Det var fjerde gang på under tre år, at de to hold mødtes. De foregående tre kampe havde Danmark vundet med henholdsvis 8-0, 8-0 og 7-0, og spillet var ensidigt nok til, at fredagens kamp kunne være endt med lignende cifre. Målmand Jodie Attard havde dog en fin aften i det maltetiske bur.