Bayern-sejr med 12 spillere på banen står ved magt

Det får ingen konsekvenser for Bayern München, at mesterholdet i sidste weekend kortvarigt havde 12 spillere på banen i en 4-1-sejr over Freiburg i den tyske Bundesliga.

Det meddeler Det Tyske Fodboldforbund (DFB) fredag.

I forbindelse med en udskiftning fem minutter før slutfløjt havde gæsterne fra Bayern i 18 sekunder en ekstra spiller på banen i forhold til det tilladte.