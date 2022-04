Se Superliga-målene: Bronzekampen endte med en ny Brøndby-nedtur, mens guldfavoritten blev ramt af sjældne problemer

OB - Vejle BK 2-1

For anden kamp i træk smuldrede et godt resultat til allersidst for Vejle BK, der dermed stadig er i overhængende nedrykningsfare. Til gengæld kan OB orientere sig opad i tabellen efter sejren på 2-1 torsdag eftermiddag. Efter en chancefattig første halvleg reagerede OB-træner Andreas Alm ved at sende angriberen Sander Svendsen på banen. Det viste sig at være en god ide, da nordmanden hurtigt scorede til 1-0. Vejle pressede på for at få den udligning, der kom med tyve minutter tilbage af kampen. Målet blev scoret af Tobias Mølgaard, der fik vist, hvorfor andre superligaklubber angiveligt skulle være interesserede i den 25-årige wingback. Til gengæld udmærkede Vejle-målmanden Alexander Brunst sig ikke ligefrem, da tyskeren var med til at give OB en mulighed kort før tid. Det udnyttede Sander Svendsen til at skabe et deja vu - både for sig selv med sin anden scoring og for Vejle, der ligeledes indkasserede et mål kort før tid i 2-2 kampen mod Viborg FF.