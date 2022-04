Viborg forpassede chancen for at udbygge føringen på en vigtig plads

Max Fenger var lige ved at bryde igennem i feltet, men så måtte Mads Lauritsen hive i håndbremsen og trække et gult kort, og OB’s følgende frispark blev ikke farligt. På et frispark minuttet senere headede Ayo Simon Okosun akkurat forbi mål. Disse chancer var et udtryk for, at OB mod slutningen på første halvleg dominerede kampen - men altså uden at score.

Efter pausen kom Viborg igen til chancer, da Mads Lauritsen med et hovedstød var lige ved at overliste målmanden, men Hans Christian Bernat fik fingrene på. Kort efter headede Lars Kramer forbi stolpen.