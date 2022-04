To straffespark i hver sin ende af banen, og så stod der 1-1.

Udligningen satte kampen i limbo. Det var som om, begge hold efter straffesparkene indså vigtigheden af at få point med og derfor valgte at sætte kampens hæsblæsende tempo ned.

Alligevel fik Viborg tilkæmpet sig et frispark få skridt fra Vejles felt, som blev sendt hårdt på overlæggeren, og fik Vejles fans til at udstøde et lettelsens suk. Dermed kunne de to hold gå til pause med 1-1.

Hurtige Vejlemål

To kampe har den kroatiske træner Ivan Prelec stået i spidsen for Vejle BK. I de to kampe er det blevet til en velfortjent sejr og en hårdt tilkæmpet uafgjort, og denne gang kunne han endnu engang se sit mandskab kæmpe for livet i Superligaens bund.