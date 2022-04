FCK-FC Midtjylland: 1-0

Nu skulle mesterskabsduellen for alvor stå, da FCK og FC Midtjylland stod over for hinanden. Noget stod dog i vejen for en flot kamp. Græstæppet i Parken lignede en sandkasse, der var blevet farvet grøn. Det kunne også ses på spillet, da FCK slog FC Midtjylland 1-0. Kampen startede i højt og intenst tempo, men banen gjorde det svært at spille hurtig fodbold, og derfor var bolden oftere i luften end i sandkassen. Det betød, at et indlæg pludselig lå for fødderne af Lukas Lerager, som bukserede bolden over FCM-målmanden. Sejren til FCK betyder, at holdet nu har ni point ned til FCM på andenpladsen.