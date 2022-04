Fodboldkvinder støtter Ukraines børn med trøjeauktion

Trøjerne er til lejligheden blevet specialdesignet og vil have Ukraines flag ved siden af Dannebrog og det maltesiske flag.

- Vi spillere på kvindelandsholdet er meget berørte af de billeder, videoer og vidneudsagn, der beskriver situationen i Ukraine efter Ruslands invasion, siger midtbanespilleren Sofie Junge.

- Vi ønsker derfor at markere vores støtte til Ukraine, der lige nu kæmper for frihed og fred, ved at spille med specialdesignede trøjer.

Forleden indbragte herrelandsholdets trøjer fra en testkamp mod Holland 400.000 kroner i en auktion.