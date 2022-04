En novemberaften for halvandet år siden er muligvis gledet i baggrunden hos de fleste. Ikke for spilleren med nummer 23 på ryggen. Han fik bolden i venstre side. Landsholdet mødte Island i Parken, kun 141 tilskuere på grund af nedlukning, Nations League-opgør i november 2020. AaB’s Lucas Andersen havde et kvarter før tid afløst Martin Braithwaite, islændingene havde udlignet den føring, som Christian Eriksen skaffede på straffespark.