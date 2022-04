Villarreal tog første kvartfinalestik mod Bayern

Set over hele kampen havde Bayern München bolden mest og afsluttede flittigst, men det var kun i kampens sidste fjerdedel, at det for alvor føltes som om, at Villarreal var under pres.

En anonym Robert Lewandowski og hans trods alt lidt mere synlige holdkammerater formåede dog ikke at gøre chancerne store nok til en udligning. Det er kun anden gang i sæsonen, at storklubben ikke kommer på måltavlen.

Trods nederlaget vil Bayern nok finde trøst i, at holdet også havde det vanskeligt i den første ottendedelsfinale mod Red Bull Salzburg. Her reddede tyskerne kun akkurat 1-1 med fra det opgør, før returkampen blev vundet med ydmygende 7-1.

Nu skal Julian Nagelsmann sætte sin lid til, at han kan få sine spillere til at lave en lignende bedrift på tirsdag i München.