De Bruyne brød Atléticos lås op og sikrede City-sejr

Få minutter efter den tredobbelte indskiftning fik City så prikket hul på bylden efter to afleveringer gennem kæderne i midten af Atléticos banehalvdel.

Rodri afleverede bolden til netop indskiftede Phil Foden, der fandt Kevin De Bruyne, som fik netmaskerne til at blafre efter at have taget et dybt løb ind i feltet bag om det spanske forsvar.

Derefter åbnede kampen sig mere op, men der faldt ikke flere mål.

Returkampen i Madrid spilles onsdag i næste uge.