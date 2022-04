Tuchel forlanger fokuseret dansker mod Real Madrid

Der har tidligere været lange forhandlinger mellem Andreas Christensen og Chelsea om en kontraktforlængelse. Ikke overraskende mener Tuchel, at danskeren vil have bedst af at blive i London-klubben.

- Jeg har også tidligere sagt, at han er det helt rette sted, og at han burde fortsætte her i klubben for at blive den bedst mulige forsvarsspiller.

- I mine øjne må han ikke glemme, hvor han kommer fra, hvor han har fået sin fodbolduddannelse, og hvor hans hjem er. Han har brug for det miljø for at spille op til sit bedste. Men det er bare min mening, siger Tuchel.

Andreas Christensen skiftede til Chelsea fra Brøndbys ungdomsafdeling i sommeren 2012.

Selv om Tuchel altså mener, at det lange fodboldægteskab bør fortsætte, accepterer han, hvis den 25-årige dansker vælger at skifte klub.