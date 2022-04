Dansker brillerede med to assist i sejr over svage Arsenal

Det var ikke desto mindre effektivt, og bolden fløj ind foran mål, hvor Jean-Philippe Mateta med panden styrede den forbi Aaron Ramsdale i Arsenal-målet.

Otte minutter senere viste Joachim Andersen godt blik for spillet.

Med en hård aflevering frem i banen sendte han Jordan Ayew afsted mod mål, og ghaneseren bankede den kontrolleret i netmaskerne ved den ene stolpe.

I anden halvleg var Joachim Andersen på spil igen. Efter 54 minutter fik han lov at sparke direkte på et frispark, og forsøget var ganske kvalificeret. Aaron Ramsdale havde dog ikke de store problemer med at pille den.

Arsenal pressede markant bedre på efter pausen. Efter 67 minutter kom norske Martin Ødegaard til en kæmpe chance, da han fra en helt fri position i feltet sparkede kuglen forbi stolpen.