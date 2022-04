Svensk debutant sikrede FCK sejren i tæt affære i Aalborg

Aalborgenserne fandt især plads på kanterne til at skabe chancer, og med større træfsikkerhed kunne hjemmeholdet let have bragt sig foran i flere tilfælde.

Københavnerne fik bedre styr på tingene, som første halvleg skred frem, men ligaens førerhold havde reelt kun én farlig chance inden pausefløjtet.

AaB fortsatte med at have bolden mest i anden halvleg, men FCK lykkedes meget bedre med at komme fremad i banen, og særligt kantspilleren Roony Bardgji havde store muligheder for at bringe københavnerne foran.

Efter 80 minutter lykkedes det så debutanten Viktor Claesson at bringe udeholdet foran, efter at AaB-målmand Jacob Rinne boksede bolden hen til sin landsmand.

Mod slutningen fik AaB aldrig sat det helt store pres ind, hvorfor FCK kunne køre sejren hjem i sikker stil.