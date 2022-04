Straffeorgie hjalp Real Madrid til snæver udesejr

Hjemmeholdet fik ikke lov at glæde sig ret længe. Midt i anden halvleg faldt Reals Rodrygo velvilligt over et udstrakt ben og sikrede sit hold et nyt forsøg fra pletten.

Men denne gang lykkedes det ikke for Benzema. Celta-keeper Matias Dituro reddede franskmandens dårligt placerede skud.

Blot fem minutter senere var den dog gal igen. Dommeren mente, at der blev begået en forseelse mod Ferland Mendy i feltet. Celta-spillerne var rasende, men hverken dommer eller videoassistenter lod sig omvende.

Og mens hjemmeholdet surmulede, sparkede Benzema sit tredje straffe i kampen og scorede sit andet mål.

Real Madrid fører ligaen suverænt med 12 points forspring ned til Sevilla, der dog har spillet en kamp færre.