Eriksen efter ny scoring: En spektakulær og fed uge

Sejren giver Brentford tre tiltrængte point i kampen om at undgå nedrykning i den tunge ende af Premier League-tabellen.

- Vi ved, hvor specielt det er. Jeg har vundet her før, men 4-1 med en klub som Brentford, det er noget, som jeg tror, der går over i historien for klubben, og for mange af spillerne er det klart den største skalp rent resultatmæssigt.

- Så det er noget, vi kan være utroligt stolte af, og det er noget, der giver mere blod på tanden, at man godt kan spille op mod de store hold. Så det var en meget positiv oplevelse for klubben og alle Brentford-fans, siger Eriksen til TV3+.

Brentfords næste kamp er næste søndag mod et andet London-hold, West Ham.