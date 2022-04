Eriksen lavede første Brentford-mål i ydmygelse af Chelsea

Comebackeventyret fortsatte lørdag for Christian Eriksen.

Her kom den danske fodboldprofil for første gang på tavlen for Brentford, da holdet overraskende vandt med hele 4-1 over Chelsea i Premier League.

Eriksen scorede til 2-1 og sendte dermed Brentford i front, efter at holdet var kommet bagud 0-1. Han har nu scoret i tre kampe i træk på tværs af både klub- og landshold.