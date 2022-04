Viborg forlængede Sønderjyskes sejrstørke med 2-1-sejr

Kort før pausen var Sønderjyske meget tæt på at reducere. Kantspilleren Emil Frederiksen ramte først stolpen og sparkede dernæst returbolden over mål trods et halvtomt Viborg-bur.

Midtvejs i anden halvleg brændte sønderjyderne endnu en stor mulighed, da indskiftede Peter Christiansen overplacerede sin afslutning få meter fra mål.

Sønderjyskes Rilwan Hassan reducerede i tillægstiden til slutresultatet 2-1.