Ansvarlig for selve lodtrækningen af Danmark det andet seedningslag med var Lothar Matthäus, og den tidligere landsholdsspiller fra Tyskland var altså blid ved Danmark.

På minussiden kan Danmark græmme sig over at være blevet parret med Frankrig. De forsvarende verdensmestre rummer så megen kvalitet både individuelt og kollektivt og derfor vurderes til at have en god chance for at forsvare titlen - til alt held bliver der mulighed for at øve sig, da Danmark skal møde franskmændene i Nations League til juni og september.