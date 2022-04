10 point skilte de to klubber inden kampstart, 11 hvis man medtager Vejles langt dårligere målforskel. Der var ikke ligefrem desperation i øjnene på de to holds spillere.

»I første halvleg var vores stoppere virkelig dygtige til at spille bolden op, der var mange flere afleveringer i holdet, men vi manglede det sidste i form af dybdeløb. Vi ville gerne have udfordret deres tre kæmpestore spillere. Vi kom til at spille for meget foran dem. Vi ville godt have halet ind på Viborg, men havde vi tabt til Vejle, var der andre ting at snakke om,« sagde David Nielsen.

AGF-træneren har haft en del at spekulere over de seneste uger. Mod Vejle måtte han undvære fire spillere, der alle afsonede karantæne: Mikael Anderson, Albert Grønbæk, Nicolai Poulsen og Sebastian Hausner og desuden er truppen decimeret af skader til Gift Links, Dawid Kurminowski og Zach Duncan, mens Jón Dagur Thorsteinsson, der har sagt nej til et kontraktudspil, måtte vige pladsen i truppen til fordel for 16-årige Adam Daghim.

En ung reservebænk

Der var fyldt op på udskiftningsbænken med andre unge spillere som Frederik Ihler, Eskild Dall, Asker Beck og Jacob Andersen, og derfor måtte træneren rokere rundt og stille i en 4-1-4-1-formation med den sædvanlige midterforsvarer Yann Aurel Bisseck som afløser for Nicolai Poulsen på den defensive position på midtbanen.

Bag ham dannede Frederik Tingager – første kamp i 2022 – og unge Thomas T. Kristensen makkerpar med Alexander Munksgaard og Eric Kahl som backs, mens Oliver Lund, holdets altmuligmand, havde tjansen som venstre kant.

På den baggrund, de mange AGF-fravær og ændringer, virkede det mystisk, at Vejle ikke prøvede at stresse hjemmeholdet med et højt pres, men i stedet valgte at kyle bolde ned mod AGF-forsvaret for derfra at sætte spillet.

AGF fik i lange perioder lov til at have bolden for fødderne – imens trak Vejle-spillerne sig tilbage og beskyttede deres egen zone, og det kunne de gøre relativt nemt. I hvert fald var det ikke mange indlæg, AGF-anfører Patrick Mortensen kunne arbejde med.

Lige inden en times spil kombinerede Vejle sig til en chance, da Miiko Albornoz røg igennem i venstre side. Hans indlæg fik Thomas Kristensen headet hen foran Allan Sousa, der sparkede langt forbi. Så stod der 1-1 i chancer, om end brasilianeren også i første halvleg prøvede med et spark, som AGF-målmand Jesper Hansen valgte at bokse til, men i chancekategorien var den ikke helt.

Midtvejs i anden halvleg overtog Vejle initiativet i kampen, et par af AGF’erne så slidte ud, især Oliver Lund, som blev byttet ud med teenageren Adam Daghim, der dermed fik debut i en alder af 16 år. Han gav det et skud med flere fine aktioner.