Aalesund henter duo fra nederste halvdel af Superligaen

Alexander Juel Andersen er noteret for 58 kampe for OB siden skiftet til fynboerne i september 2019.

- Jeg har været glad for min tid i OB, men nu er jeg klar til at give den gas heroppe. Jeg har fået fantastiske bekendtskaber og venskaber for livet i klubben, så jeg håber på alt det bedste for OB i foråret.

- Jeg tror på gutterne, og jeg håber, det hele kan gå op i en højere enhed i pokalturneringen, siger Alexander Juel.

Alexander Ammitzbøll forlader AGF permanent for at slutte sig til Aalesund.

- Alexander har haft lidt langt til spilletid og har derfor helt forståeligt lyst til at jagte det et andet sted, hvor mulighederne for det måske er bedre, end de er lige nu i AGF.