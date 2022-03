Lokalt energiselskab overtager fodboldklubben Fremad Amager

- Med tanke på en rigtig kaotisk tid i løbet af de seneste måneder er det her en befriende information at kunne sende ud, siger han i klubbens meddelelse.

- Fremad Amager Elite er reddet fra en truende konkurs, og nu er det vigtigt, at der kommer ro på. Alle ansatte, fans og sponsorer kan ånde lettet op efter en turbulent måned, hvor fokus har været at kunne få klubben på nye hænder.

- Det er en stor og vigtig dag, og jeg er sikker på, at den her meddelelse bliver taget rigtig godt i mod på Amager. Der skal lyde en stor tak til alle involverede undervejs for at have bidraget til den her vigtige redning af klubben, siger han.