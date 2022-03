Premier League udvider fra tre til fem udskiftninger

Klubberne i Premier League er blevet enige om at indføre fem udskiftninger fra den kommende sæson.

Det skriver den engelske fodboldliga på sin hjemmeside.

Mens mange andre ligaer og turneringer har gjort det muligt for trænere at benytte sig af fem udskiftninger, har Premier League holdt fast i de traditionelle tre efter at have prøvet det nye tiltag i en kort periode i 2020.