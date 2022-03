FC København henter svensk landsholdsspiller på kort aftale

- De ulykkelige omstændigheder har gjort, at vi har kunnet tilknytte ham frem til sommer. Til den tid har vi haft mulighed for at se hinanden an, og så tager vi dialogen om, hvorvidt samarbejdet skal fortsætte.

Viktor Claesson har i en årrække været en del af det svenske landshold, hvor han som oftest optræder på en af midtbanekanterne.

Siden debuten i 2012 er det blevet til 58 landskampe og 11 mål, og han var med ved såvel VM i 2018 som EM sidste sommer.

FCK-træner Jess Thorup glæder sig over en erfaren forstærkning i guldkampen i Superligaen.