Dødsfald hos dopingkontrollant efter VM-drama undersøges

Men den mest triste nyhed er, at en zambisk læge mistede livet efter kampen. Lægen Dr. Joseph Kabungo var udpeget som officiel dopingkontrollant af det internationale fodboldforbund Fifa og det afrikanske fodboldforbund Caf.

»I dag sørger vi over dødsfaldet fra vores medicinske repræsentant Dr. Joseph Kabungo, som var på vagt som dopingkontrollant under tirsdagens kamp mellem Nigeria og Ghana. Og vi sender vores varmeste tanker til Dr. Kabungos familie og hele fodboldfamilien,« udtaler Andrew Kamanga, der er præsident for det zambiske fodboldforbund (Faz).