Polen og Portugal indløste VM-billetter - Sverige er ude

Playoff-finalen blev også endestationen for Nordmakedonien, som efter den sensationelle 1-0-sejr over Italien blev ekspederet ud med et 0-2-nederlag af Cristiano Ronaldos Portugal.

Det var dog ikke Ronaldo, men holdkammeraten på landsholdet og i Manchester United Bruno Fernandes, der stjal rampelyset med to mål.

Det første af dem kan dog delvist tilskrives en håbløs aflevering fra Nordmakedoniens Stefan Ristovski.

Hovedløst afleverede han bolden på tværs af banen, og Fernandes opsnappede selv bolden. Efter at have spillet pingpong med Ronaldo kom Fernandes fri til at sende bolden forbi makedonernes målmand Stole Dimitrievski.