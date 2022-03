Salah og Egypten vinkede VM farvel i Dakars laserinferno

Salah var en af tre egyptiske spillere, der misbrugte fra pletten, og han kunne i stedet se sin klubkammerat fra Liverpool Sadio Mané sikre Senegal VM-billetten med sit holds femte spark.

Det var anden gang på halvanden måned, at de to nationer skulle afgøre en vital kamp på straffespark. Og ligesom i finalen i Africa Cup of Nations var det altså senegaleserne, der kunne juble.

Det samme kunne tilskuerne på et fuldstændig proppet stadion i Dakar, hvor de fremmødte tog alle midler i brug for at gøre livet surt for gæsterne.