Eriksens forrygende gensyn med Parken: Fik kuldegysninger

- At være tilbage i Parken og score et mål med den modtagelse, jeg har fået og stadig får, er noget, der giver kuldegysninger. Det er noget, jeg er utroligt glad for, siger han til Kanal 5 efter kampen, før han bliver hevet væk af Kasper Schmeichel til mere jubel.

Efter at Eriksen fik hjertestop og blev genoplivet på græstæppet i Parken i sommer, holdt han en pause fra topfodbold i mere end et halvt år.

I januar skrev han kontrakt med Brentford, og selv om det kun var blevet til få optrædener for Premier League-klubben, så landstræner Kasper Hjulmand sit snit til at hive Eriksen med i truppen til de to testkampe.