Eriksen bliver del af ny offensiv mod Serbien

Fodboldlandstræner Kasper Hjulmand har byttet ud på sine offensive positioner i tirsdagens testkamp mod Serbien, hvis man sammenligner med det hold, som Hjulmand startede med i lørdags i Amsterdam.

Det mest iøjnefaldende, men mindst overraskende, er, at Christian Eriksen får sin første start for landsholdet, siden han kollapsede under EM-kampen mod Finland 12. juni sidste år. I lørdags blev han skiftet ind og scorede efter få minutter banen i 2-4-nederlaget til Holland.