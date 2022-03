Serbien-træner afviser at svare på spørgsmål om Ukraine

Ved lørdagens fodboldlandskamp mellem Danmark og Holland havde de to holds spillere iklædt sig henholdsvis blå og gule trøjer, da de gik på banen. Det skete som støtte til Ukraine.

De to hold stillede sig efterfølgende op ved siden af hinanden bag et skilt med budskabet ”Together for Ukraine”. Derudover bar de danske spillere det ukrainske flag på deres spillertrøjer, hvilket de også vil gøre i tirsdagens testkamp mod Serbien.