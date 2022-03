Harry Kane sørgede for engelsk sejr over Schweiz

Kane har lavet sine 49 mål i 68 kampe.

Det var Schweiz, der åbnede målscoringen, da Breel Embolo cirka midtvejs i første halvleg headede et indlæg fra Xherdan Shaqiri i mål. Schweiz tog teten, men fik kastet en spand kold vand i hovedet lige inden pausen.

Her bragede Luke Shaw bolden ind efter et schweizisk boldtab lige udenfor eget felt. Dermed stod der altså 1-1 efter de første 45 minutter.

Efter en forholdsvis begivenhedsløs anden halvleg kom England foran med cirka et kvarter tilbage. På et straffespark, som blev dømt efter et VAR-tjek, scorede Harry Kane det, der altså endte med at blive vindermålet.