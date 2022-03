Køges førerhold slog Brøndby i kvindeligaen

Brøndbys Laura Munk Hermann fik kort efter udlignet til 2-2 på et hovedstød, og alt tydede derfor på, at de to hold skulle dele pointene, men Carusa ville det anderledes.

Med sejren udbygger HB Køge forspringet i Gjensidige Kvindeliga. Holdet topper rækken med 41 point, mens Brøndby har 25 point på tredjepladsen. Fortuna Hjørring har spillet en kamp færre og har på andenpladsen 33 point.

Brøndby bragte sig i front med 1-0 midtvejs i første halvleg, da Katrine Winnem Jørgensen udnyttede et klumpspil af de lidt større.