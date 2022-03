Hjulmand tvivler på seedning: Portugal er en stor hurdle

En plads i øverste seedningslag vil i de fleste tilfælde give en på papiret nemmere VM-gruppe, men ikke nødvendigvis. Ender Danmark i andet seedningslag, kan man trække VM-værten Qatar fra øverste seedningslag.

- Forskellen på at være i første eller andet seedningslag kommer an på, hvem man trækker. Uanset hvad kommer der til at være lige så stærke nationer i andet lag med Tyskland og Kroatien. Og vi kan trække Qatar fra første lag, hvis vi selv er i andet lag.

- Så det er ikke sikkert, at det betyder noget som helst at være i første seedningslag. Men vi skal jagte det, for det kan betyde noget, siger Kasper Hjulmand.

Han påpeger, at det var en stor fordel for Danmark at være i øverste seedningslag i den netop overståede VM-kvalifikation.

Det er allerede givet at Belgien, Frankrig, Brasilien, Argentina, England og Spanien er en del af VM’s øverste seedningslag sammen med værtsnationen Qatar.

Aktuelt ligger Danmark lige foran fodboldstormagterne Holland og Tyskland på verdensranglisten, og det er i sig selv en stor præstation, påpeger Hjulmand.

- Jeg har prøvet at gøre opmærksom på i et stykke tid, hvor vildt det er, at vi er foran dem. Vi må ikke tro, at det er normalt, eller at det er kommet af sig selv. Det er lag på lag, der er mange involveret i opturen.

- Det er en masse klubber i hele landet og talentudviklingssystemer, det er spillerne selv og deres ærgerrighed. Der ligger simpelthen så meget bag. Vi må ikke tage det for givet, vi skal blive ved med at stramme tingene og være endnu mere ambitiøse.

- Det er et fantastisk langt træk, som ikke bare er kommet over natten, siger Kasper Hjulmand.

Der trækkes lod til VM-grupperne 1. april.