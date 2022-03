Tyrkisk kaptajn stopper efter brændt straffe i skuffelse

Med omkring seks minutter tilbage af kampen fik de så tilkendt et straffespark, som Burak Yilmaz sparkede over mål.

Portugal endte med at vinde 3-1, og tyrkerne måtte rejse skuffede hjem. En skuffelse så stor, at Yilmaz har valgt at trække sig.

- Jeg er stadig i chok over, at jeg brændte straffesparket. Vores nation er rystet. Jeg er virkelig, virkelig ked af det. Det her var min VM-chance. For i dag er det slut.

- Jeg ønskede ikke stoppe efter en kamp som denne. Men jeg synes ikke, at det er rigtigt at fortsætte, sagde den tyrkiske landsholdsanfører efter kampen ifølge Goal.com.