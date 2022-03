Italiens europamestre misser VM efter fiasko

Efter et lille kvarter blev det 1-0 ved Otavio, der var vaks, da et skud fra distancen prellede af på stolpen. Porto-angriberen var først på returbolden og sparkede den ind fra en spids vinkel.

Kort før pausen lavede Otavio et indlæg, som Diogo Jota headede ind til 2-0.

Portugal virkede til at være i kontrol, men anden halvleg blev alligevel spændende og dramatisk. Efter 20 minutter reducerede veteranangriberen Burak Yilmaz til 1-2, og så lugtede tyrkerne blod.

Med seks minutter tilbage af den ordinære spilletid fik gæsterne så en stor mulighed for at udligne, da dommeren dømte straffespark. Burak Yilmaz skulle tage sig af forsøget fra 11-meterpletten, men bragede bolden over mål.