Chelseas fans kan købe billetter til udebaner og CL

Chelsea har ikke haft tilladelse til at sælge billetter, efter at den britiske regering besluttede sig for at sætte klubejer Roman Abramovich på sanktionslisten.

Klubben må da heller ikke tjene penge på den nye ordning, og i stedet går indtægterne til turneringsarrangørerne.

- Siden Roman Abramovich blev tilføjet til Storbritanniens sanktionsliste for sine forbindelser til Vladimir Putin (Ruslands præsident, red.), har vi arbejdet hårdt på at sikre, at klubben kan blive ved med at spille fodbold, mens sanktionerne fortsat er gældende, siger sportsminister Nigel Huddleston.