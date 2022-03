DBU kalder russisk ønske om EM-værtskab upassende

Onsdag har Det Russiske Fodboldforbund (RFU) oplyst, at Rusland vil deltage i kapløbet om at blive vært for EM i fodbold i 2028 eller 2032.

Det sker, på dagen hvor Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har deadline for tilkendegivelser fra forbundene om interesse i at være vært for EM i 2028.

Uefa skriver onsdag i en pressemeddelelse, at Rusland har meddelt sin interesse i at være vært for EM i enten 2028 eller 2032.

Russiske klubber og det russiske landshold er blevet udelukket fra Uefas turneringer som følge af invasionen.