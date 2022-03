Cornelius i topform: Min mest succesrige sæson i udlandet

- Vi har virkelig talt meget om det med vores fysiske trænere for at finde ud af, hvad der er vigtigt for, at han kan spille uge efter uge, og det er lykkedes for ham i den her sæson. Man kan bare se, hvad det betyder for hans rytme og præstationer.

- Og så har han fundet en klub, hvor der bliver spillet efter at bringe hans styrker i spil.

- Jeg ved ikke, om han er blevet bedre, men han er blevet mere stabil. Tidligere kunne han godt have to gode kampe, men så var han ude i to uger bagefter på grund af en baglårsskade eller et eller andet, siger landstræneren.

2021/22-sæsonen har ikke kun været succesfuld på banen for Andreas Cornelius. For fem måneder siden fik angriberen en søn.