Vraget AGF-keeper skifter til svensk fodbold

AGF-sportschef Stig Inge Bjørnebye begrunder Eskelinens afsked med den lange vej til minutter på førsteholdet. Her har Jesper Hansen indtaget rollen som førstemålmand.

- William har over en længere periode været meget langt fra superligaholdet og har ikke udsigt til at komme tættere på, hvorfor vi er glade for, at han nu har fået muligheden i Örebro SK, siger Bjørnebye til klubbens hjemmeside.

25-årige Eskelinen kom til AGF i sommeren 2019. Han stod fast for klubben i en længere periode efter skiftet.