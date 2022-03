Hjulmand afskriver Andreas Christensen mod Holland

Han har udtaget Jannik Vestergaard, Joachim Andersen, Victor Nelsson og Andreas Maxsø til de centrale forsvarspladser.

- Jeg vil altid gerne have alle de bedste med, men man kan så vende den her situation om og sige, at den giver mig muligheden for at se nogle andre. Jeg kan se dem, der har stået lidt i skyggen, og jeg kan prøve nogle andre konstellationer af, siger Hjulmand.

Han påpeger, at det er sundt at få et bedre indblik i styrken på holdets bredde. Der er nemlig taget hul på et travlt år, hvor landsholdet i juni spiller fire kampe på ti dage i Nations League.

Derefter følger et efterår med et uvant komprimeret kampprogram for mange af spillerne, som derfor er udsat for en større skadesrisiko inden VM i november og december.