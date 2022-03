FCK tog pligtsejr over FCN i rodet kamp

Efter føringsmålet kom gæsterne bedre med i kampen, selv om de helt store chancer udeblev. FCN lykkedes med at have længere passager på bolden, som satte FCK en smule under pres.

Resten af første halvleg var præget af rodet spil, hvor begge hold kæmpede med spillet.

Det fortsatte i anden halvleg, hvor Rasmus Falk i den dybtliggende midtbaneposition var en af kampens få store oplevelser. Herfra kunne han både fordele boldene til sine medspillere, mens han også var en stærk bølgebryder, når FCN forsøgte at komme afsted i omstillingerne.

Som anden halvleg skred frem, satte FCK sig mere på spillet, selv om det fortsat var uden at sprudle.

FCK fik en gylden mulighed for at lukke kampen i det 84. minut, da hjemmeholdets vidunderkantspiller Roony Bardghji fik en kæmpe chance, men FCN-keeperen Andreas Hansen leverede en stor redning.